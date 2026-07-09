Co z tego, że mury były niezdobyte, skoro i tak w końcu się znalazł jakiś cwany, co je przechytrzył? Tak samo jest dzisiaj. Tyrasz całe życie, odkładasz każdy grosz, żeby kupić kawalerkę, a potem przychodzi jakiś oskarek z daddy's money i kupuje pięć mieszkań, a potem jeszcze narzeka, że mu podatek od pustostanów naliczyli. System zawsze znajdzie sposób, żeby cię wydymać, nieważne jak bardzo się starasz. Ważne, żeby nie zabrakło na wódkę Pokaż całość