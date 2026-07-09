Dlaczego Konstantynopol był niezdobyty? Sekrety Murów Teodozjusza
Nawet sam Attyla i jego Hunowie zawrócili, gdy zobaczyli fortyfikacje Konstantynopola. Wszak był nazywany matką wszystkich miast świata. Co takiego miały w sobie te mury, że odstraszały najgroźniejszych wodzów tamtej epoki?Podcast_Echa_Antyku
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Komentarze (31)
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@Podcast_Echa_Antyku: Konstantynopol został zdobyty, to zdjęli.
ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ
Podobno niektorzy czasami cali się myli , ale większość uważała to za przesadę.
Taki Borek w wersji podcastowej
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