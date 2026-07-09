PE przegłosował cyfrowe euro. Ruszają kluczowe negocjacje nad CBDC
Parlament Europejski dał zielone światło (416 za, 169 przeciw) na rozpoczęcie ostatecznych negocjacji nad cyfrowym euro (CBDC). Projekt zakłada obowiązkową akceptację przez firmy, odgórne limity posiadania środków oraz darmowe usługi podstawowe, przy jednoczesnym zabezpieczeniu roli gotówki.TomMen
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Komentarze (108)
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@Aqua_Tofana: docelowo wszyscy obywatele pewnie będą musieli posiadać konto w EBC. Podpadniesz komunistom z UE, to wyłączą Tobie konto i tyle. A wcześniej będziesz inwigilowany przez instytucje UE, tak jak całe społeczeństwo za pomocą AI i Big Data.
@EmilioEstevez: Lepiej prawicowe elity jak pomarańczowy mesjasz i sankcje na sędziów MTK na wszystko amerykańskie usługi a więc VISA i Mastercard też? I jego ziomuś Larry Ellison co mówi wprost, że AI będzie kontrolować zwykłych ludzi? To ja jednak pozostanę przy tych lewakach.
Miałeś przykłady w Kanadzie, a teraz masz w UK i nadal zadajesz tak głupie pytania.
Dokładnie tak. Meszkającym w Europie nigeryjczykom, których ty będziesz musiał ze swojej pracy utrzymywać.
Jak ci się nie będzie podobać to dostaniesz bana na kasę albo po prostu zabiorą ci ją siłą - wróć, nawet nie siłą. Po
Szybko idzie. Jeszcze nie zaczęli, a już ograniczają xD
I uprzedzam odpowiedź: są lepsze metody do ograniczenia spekulacji, to pachnie typowym narzędziem ograniczania wszystkiego, jakie UE uwielbia wprowadzac.
To co, następne social score?
Poza tym to wszystko ma działać płynnie. Masz 3k w cbdc, a dostaniesz przelew na chociażby 1 euro? Dostaniesz go od razu na swoje konto w banku. Masz 1k, a chcesz kupić coś za 2k? Po prostu zaciągnie resztę z twojego konta.