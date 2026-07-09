Pamiętajmy jeszcze że DLA DOBRA DZIECI trzeba wprowadzić weryfikację wieku w social media. Nie może być tak żeby ktoś się dowiedział o jakichś zamieszkach bo jakiś brudas znowu kogoś zgwałcił. Nie daj Boże żeby się jeszcze ludzie organizowali na protesty. Pontoniarz będzie bezkarnie gwałcił i zabijał a nas będą za posty wsadzać. Chcesz zorganizować protest = wjeżdżają Ci na chatę i zatrzymują cały sprzęt. Chore g---o, tych unijnych urzędasów to trzeba żywcem Pokaż całość