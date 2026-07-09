Kadry Bethesdy kazały natychmiast usunąć pożegnanie zwolnionych osób
W biurze Bethesdy pracownicy stworzyli miejsce pamięci, aby pożegnać kolegów zwolnionych podczas masowych redukcji etatów w Microsofcie. Dział HR zareagował błyskawicznie i nakazał natychmiastowe usunięcie tablicy z pamiątkami, wywołując oburzenie zespołuSprzedawcaBiblii
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Komentarze (19)
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PS: swoją drogą chyba HR odniósł odwrotny skutek do założonego :)
O ołtarzyku wiedzieli by tylko w firmie. Teraz wiedzą o tym wszyscy :)
(⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)