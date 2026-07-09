Czujecie? Wyprzedzacie sobie na lajcie sznur tirów na jakiejś krajówce z dużym zapasem, a nagle auto wam zwalnia i zamiast bezpiecznego wyprzedzenia tirów macie nerwową sytuację i musicie się gdzieś między nie wciskać, bo z naprzeciwka daleko jedzie samochód, ale już wiecie, że nie zdążycie wyprzedzić xD