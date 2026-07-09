UE planuje satelitarną kontrolę prędkości. Auta same zwolnią
Komisja Europejska analizuje system, który połączy satelity, GPS i kamery do walki z piratami drogowymi. Po wykryciu przekroczenia limitu komputer pokładowy automatycznie ograniczy moc silnika. Krytycy ostrzegają przed awariami i całkowitą kontrolą kierowców.SprzedawcaBiblii
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Komentarze (125)
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Ni uja... silnik traci moc, ty idziesz na czołówkę... UE wygrywa... ¯\(ツ)/¯
+lgbt i 100 innych nie istniejących plci..
Pewnie dodali by to do prawa jazdy .. xDD
@Kismeth: jedziesz sobie dopuszczalne 70 na 70 na wielopasie i nagle auto hamuje do 30, bo z boku stoi obrócony znak dotyczący zjazdu w drogę poprzeczną ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°) a system go bieże z połykiem - bo takie niezawodne i inteligentne to są systemy ( ͡°( ͡
Nie bój, nie bój, czarnego nikt nie ruszy, za to na białych się wszyscy rzucą, żeby karać i pacyfikować.
Był k---a czas aby przed wysmarowaniem ze znawstwem iksa na karcie referendalnej się dowiedzieć co to za idee są. A są od samego początku.
@jedzbudynie: druga połowa '24
Zapraszam do chin
eurokomuna bohatersko reguluje dziedziny życia, w których nic się nie działo.
No ale dobrze- wreszcie VW i inne się wywalą na p---ę jak cokolwiek ponad silnik pojemności kartonu mleka nie będzie miało sensu, bo eurokaganiec i tak zablokuje xD