czy te dzbany nawet nie napisały jaki szpital czy mi się wydaje? nie chcą napisać, w którym szpitalu 100% budżetu rozkradli konowały na kontraktach i nawet na czystą wodę nie starczyło, skandal, dyrektor i cała obsada konowałów powinni iść siedzieć a majątki zlicytować i naprawić instalację wody za to