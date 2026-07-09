Bakterie w wodzie szpitalnej – NSA potwierdza naruszenie praw pacjentów.
Szpital przez ponad rok nie usunął bakterii z instalacji wodnej, mimo kar i nakazów sanepidu – NSA potwierdził, że to naruszenie zbiorowych praw pacjentów. Wyrok z 26 lutego 2026 r. (II GSK 2112/22): nawet brak faktycznych zakażeń nie usprawiedliwia zaniechań.ziomik
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Komentarze (20)
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#medycyna #podkarpacie #jaroslaw #konowalposting
A ja co chwilę czytam fanów picia kranówki i że jest tania, dobra i zdrowa. Nie to co ta butelkowana z mikroplastikiem i kaucją (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
Jak oni sobie wyobrażają że budynek coś usunie xD czemu w Polsce nie zleca się takich zadań konkretnym osobą?