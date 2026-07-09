Usługi medyczne są zwolnione z VAT od 2004 roku i tutaj nie szukałbym afery. Co więcej, są to przeważnie zwolnienia przedmiotowe czyli nie podlegają pod limit VAT 240tys. Dla nas ok bo teoretycznie nie płacimy dodatkowej daniny VAT. Odnośnie obliczeń VAT od zakupów, lekarze maja tzw. proporcje VAT jeśli są czynnym podatnikami tego podatku bo mogą być. Co to oznacza, jeśli chcą odliczać VAT od zakupów to mogą ale tylko w części Pokaż całość