Zwolnienie usług medycznych z VAT
Nie wiem czy wszyscy zdają sobie sprawę, że VAT w przypadku wystawienia faktury medycznej wynosi 0 zł.hooligan166
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Nie wiem czy wszyscy zdają sobie sprawę, że VAT w przypadku wystawienia faktury medycznej wynosi 0 zł.hooligan166
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Komentarze (48)
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Ja rozumiem że trzeba j---ć lekarzy bo im peron odjechał i zabrakło im rigczu, ale nie róbcie z siebie błaznów.
@voldi: ale to nie lekarz zapłaci ten VAT tylko klient. A lekarz jeszcze ten VAT sobie rozliczy i na tym dodatkowo zyska xD
Miałem racje pod innymi postami, wam już wykopki do reszty mózgi zeżarło od tej propagandy którą spijacie jak śmietankę od paru tygodni.
@Anomalocaracid: i tak płaci. Ceny uskug medycznych z----------a co roku
Już widzę te obietnice polityków: Tak, będzie VAT na usługi medyczne, ale nie odczują go obywatele, zostanie on po stronie lekarzy xD
@Porucznik_Nos: