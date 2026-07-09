Lekarz rozliczył w jednym miesiącu ponad tysiąc godzin pracy. Miesiąc ma max 744
W niektórych dobach pracował 72 godziny. Zarobił prawie 1 mln 800 tys. zł w rok w powiatowym szpitalu w Braniewienie-ma-juz-wolnych-loginow
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W niektórych dobach pracował 72 godziny. Zarobił prawie 1 mln 800 tys. zł w rok w powiatowym szpitalu w Braniewienie-ma-juz-wolnych-loginow
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Komentarze (23)
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A tutaj pan nie spał i zaginał czasoprzestrzeń.
Tak się robi pieniądze, biedaki.
nie ma sie w sumie co dziwic w kraju z ktorym znaleznioe niekradzione( ͡º ͜ʖ͡º)