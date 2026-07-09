Lekarz Lukasz P. wyniósł dane ponad 11 tys. pacjentów i zaczal rozsylac maile
Flebolog Dr Łukasz P. skopiował na prywatną skrzynkę dane ponad 11 tys. pacjentów Centrum Flebologii w Warszawie. Placówka zawiadomiła o tym UODO. Ten tylko go upomniał. Łukasz P. został zwolniony z pracy. W ślad za nim inni lekarze zaczęli składać wypowiedzenia.Dorodny_Wieprz
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Komentarze (14)
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i k---a wilczy bilet za głąbami puścić żeby żaden szpital ich nie zatrudnił
O sprawie dr hab. Łukasza P. napisała jako pierwsza Katarzyna Prus z Wirtualnej Polski. Naczelna i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wiedziały o niej od lat, ale dopiero w poniedziałek, dzień po ukazaniu się artykułu w Wirtualnej Polsce, zareagowały. Dr Łukasz P. został zawieszony we
@Dorodny_Wieprz: Przez ostatni miesiąc mają takie poparcie, że większego nie będzie. Chyba czas coś zrobic
UODO, jesteście zwykłą bulwą. Gdyby to był mały przedsiębiorca zarządzający d.o. to kara poleciałaby automatycznie. Za 11 rekodów by mogło być konkretnie. Za naruszenia ws. pojedynczych ludzi UODO nakładał kary po 5-20 tysi.
Ale kitle to już metafizyka.
Ten kraj to jest naprawdę jakiś żart.