Hity

tygodnia

Lekarze oburzeni satyrą. Chcą CENZUROWAĆ rysunek, bo poczuli się urażeni
Lekarze oburzeni satyrą. Chcą CENZUROWAĆ rysunek, bo poczuli się urażeni
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26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
26 tysięcy na godzinę. Neurochirurdzy zarabiali, szpital ma karę i komornika
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Kto stworzył patologiczny system pozwalający lekarzowi pracować tysiące godzin?
Kto stworzył patologiczny system pozwalający lekarzowi pracować tysiące godzin?
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Onkolodzy dziecięcy odeszli, na nowym oddziale mieli zarabiać znacznie mniej.
Onkolodzy dziecięcy odeszli, na nowym oddziale mieli zarabiać znacznie mniej.
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W Działdowie dyrektor obniżył pensje pielęgniarkom i położnym, a sobie zwiększyl
W Działdowie dyrektor obniżył pensje pielęgniarkom i położnym, a sobie zwiększyl
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