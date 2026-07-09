Dr Łukasz P. skopiował na prywatną skrzynkę dane ponad 11 tys. pacjentów Centrum Flebologii w Warszawie. Placówka zawiadomiła o tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. Ten tylko go upomniał.



O sprawie dr hab. Łukasza P. napisała jako pierwsza Katarzyna Prus z Wirtualnej Polski. Naczelna i Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie wiedziały o niej od lat, ale dopiero w poniedziałek, dzień po ukazaniu się artykułu w Wirtualnej Polsce, zareagowały. Dr Łukasz P. został zawieszony we Pokaż całość