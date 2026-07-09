Skandal w szkole w Mostowie. Fałszywe terapie w dokumentacji dzieci
Rodzice dzieci z Mostowa odkryli, że w systemie IKP widnieją setki godzin terapii, w których ich pociechy nigdy nie uczestniczyły. Sprawa z listopada 2025r ale dodaje ku przestrodze by pilnować kont IKP swoich dzieci.ZielonaOna
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 2
- Odpowiedz
Komentarze (2)
najlepsze
Ogólnie wał na wale. Nie chce wydawać werdyktu czy prywatne placówki szkolne finansowane z budżetu państwa są potrzebne - gdyby nie ta szkoła prawdopodobnie dzieci by musiały być dowożone 10 km do większej szkoły gdzie mogło by się zrobić za ciasno. Trudno ocenić. Nie znam się.