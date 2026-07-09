Ogólnie wał na wale. Nie chce wydawać werdyktu czy prywatne placówki szkolne finansowane z budżetu państwa są potrzebne - gdyby nie ta szkoła prawdopodobnie dzieci by musiały być dowożone 10 km do większej szkoły gdzie mogło by się zrobić za ciasno. Trudno ocenić. Nie znam się.