Policyjny Mustang rozbity pod Radomiem, szybko im poszło
W miejscowości Bielicha pod Radomiem doszło do zdarzenia z udziałem policyjnego Mustanga, który w służbie był od kilku mNegann
- #
- #
- 86
- Odpowiedz
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (86)
najlepsze
A jak policja go przejmowała to pisałem, że daję im max pół roku do rozbicia ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Proszszszsz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://wykop.pl/link/7909015/policyjny-ford-mustang-zaprezentowany-to-nowy-bat-na-piratow-drogowych
XDDD
@cornel9192: Naprawdę wywnioskowałeś to ze zdjęcia powyżej? No to mamy kolejnego detektywa internetowego. Wystarczyłoby żeby golf lekko zahaczył lewym przednim zderzakiem żeby wybić mustanga z toru jazdy.
@cornel9192: Myślę, że to jest całkiem możliwe. Mustang to jest generalnie bardzo zdradliwe auto jeśli tak to można nazwać z napędem na tył + nie oszukujmy się w polskiej policji zazwyczaj raczej jakichś wybitnych kierowców nie ma, co widać nawet po częstotliwości rozbitych radiowozów czasami. Chociaż mnie bardziej zastanawiają sytuacje gdzie ktoś jest
@Boloo2000: przyjdzie policyjny rzeczoznawca: 10k zł ...
Czyli wina poprzedniego wlaściciela. Jakby nie jeździł po pijaku, to cała sytuacja nie miałaby miejsca. Ukarać.