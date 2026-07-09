Kolejny lekarz milioner. Braniewo, prawie 1,8 mln w rok.
Zarobił niemal 1,8 mln zł w rok, a w ciągu miesiąca miał rozliczać ponad tysiąc godzin - wynika z ustaleń Interii i Polsat News w sprawie lekarza zatrudnionego w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie.Endrula83
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Komentarze (31)
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Gdy pan doktor zdał sobie sprawę, że ten model pracy nie będzie już tolerowany i nie uda mu się utrzymać dotychczasowych wpływów, sam złożył
@cartman_troll: w tym mieście do sejmu zawsze głosują na PO ;)
720 godzin/ lub 31 dni 744 godzin max .Ale tysiąc godzin w miesiącu to jest tylko dowód na obecność
kosmitów w naszym nierządzie.od wielu wielu lat.