- Jeden z lekarzy pełnił kilka funkcji jednocześnie. Zaczęło dochodzić do takich dziwnych sytuacji, że doba tego lekarza miała ponad 40 godzin. Bywało, że przepracowywał w jednym miesiącu po 1200 godzin - wskazała Monika Trzcińska, szefowa rady nadzorczej Powiatowego Centrum Medycznego w Braniewie, w rozmowie z Polsat News.



Gdy pan doktor zdał sobie sprawę, że ten model pracy nie będzie już tolerowany i nie uda mu się utrzymać dotychczasowych wpływów, sam złożył Pokaż całość