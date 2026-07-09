Skandal w Braniewie. Lekarz wykazywał, że pracuje... 72 godziny na dobę
Lekarz "pracował" 72 godziny na dobę. w jednym miesiącu medyk rozliczył ponad tysiąc godzin pracy, choć miesiąc ma ich zaledwie 744.arais_siara
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Lekarz "pracował" 72 godziny na dobę. w jednym miesiącu medyk rozliczył ponad tysiąc godzin pracy, choć miesiąc ma ich zaledwie 744.arais_siara
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Komentarze (96)
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Mało, że nie pracują choć biorą za to kasę to jeszcze te niepracujące godziny podwajają sobie ?
@gokihar:
Dokładnie - to jest zwykła kradzież.
Do tego należy pociągnąć do odpowiedzialności tych którzy te faktury przyjmują, rozliczają i kasę wypłacają bo widać mają to w pompce co/komu i ile dają.
- szyneczka 200 PLN była - była kiwają głową
- wódeczka była 350 PLN była? była kiwają głową
- sałatka była - była
- jak się uda 750PLN - a to co?
Za 5zl nie oddanych do skarbowki cie dojada, a tutaj kradziez na setki tysiecy.
@Jonasz-Kiszke-Mikke: Ojej. Ale jest mu przykro. W koncu wykonuje pozyteczny zawod. 100 zl grzywny plus rok w zawieszeniu go nauczy.
Ale się rozmarzyłeś. The best they can do is odpirdolić coś na szybko, jakieś przyznanie do winy z karą w zawieszeniu.
Uwierzę jak zobaczę. Prawniczyny w Czeciej RP to patusy nawet większe niż kitle.