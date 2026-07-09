Impreza firmowa, każdy coś zamawia, a to szyneczkę, a to wódeczkę, a to winko i sałatkę, jest tego naprawdę dużo. Wszyscy są już mocno wstawieni, szef prosi o rachunek, kelner przynosi, a szef sprawdza kolejne pozycje na paragonie:

- szyneczka 200 PLN była - była kiwają głową

- wódeczka była 350 PLN była? była kiwają głową

- sałatka była - była

- jak się uda 750PLN - a to co?



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