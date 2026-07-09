Lekarze zapowiadają, że specjalnie będą przyjmować mniej pacjentów
Poszło o nową stawkę 240zł/h. Planują sabotaż nowego rozwiązania.hooligan166
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Poszło o nową stawkę 240zł/h. Planują sabotaż nowego rozwiązania.hooligan166
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Komentarze (154)
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@hooligan166: Od tego jest państwo, w tym UOKIK. Skoro grupa lekarzy-firm na B2B grozi szpitalowi odejściem i wspólnie ustala stawki, to jest to zmowa cenowa i należy na nich nakładać kary zgodnie z przepisami. Chcieli być firmą? To niech ponoszą konsekwencje takie jakie ponoszą inne
Xddd
Ej dobrze ze dotychczas nie sabotowali calej opieki zdrowotnej:
1. nie ograniczali liczby nowych lekarzy
2. nie kradli pieniędzy biorąc 2 dyżury w tym samym czasie
3. nie badali pacjentów na odwal się 3 minuty cala wizyta i do widzenia.
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