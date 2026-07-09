Najlepszy pomysł to wprowadzenie limitu godzin na świadczenie usług medycznych na jednego lekarza np. 250. Dodatkowo limit świadczenia usług medycznych w placówkach prywatnych w ilości większej niż w placówkach państwowych. Czyli jak lekarz chce pracować 250 godzin w miesiącu i pracować u siebie prywatnie w gabinecie to musi pracować 125 godzin w placówce państwowej. Wprowadzenie kart indywidualnych jak do podpisu kwalifikowanego. Tylko gdy karta jest w czytniku, lekarz może udzielać zarobkowych świadczeń Pokaż całość