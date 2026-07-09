Dziennikarz starej daty, świetny warsztatowo, dobrze się go słuchało. Nie gryzł się w język i nie miał tej irytującej tendencji do trzymania parasola ochronnego nad Polakami czyli tego "Ojej, szkoda, może się uda, nic się nie stało", tylko wyrażał swoją opinię bez względu na to, czy ktoś się na niego obrazi czy nie.