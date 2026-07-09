Karol Stopa nie żyje. Nie żyje ceniony komentator tenisa.
W wieku 78-lat zmarł Karol Stopa. O śmierci znanego i cenionego komentatora sportowego poinformował Lech Sidor. Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy przyjaciel.zdzisiu196
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Komentarze (13)
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A i najważniejsze - prorok i wizjoner - bo Sabalaneka to prze*****liła, czyli miał
nawet nie wiedziałem, że Stopa już w tym wieku
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