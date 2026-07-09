Gang żebrzących imigrantów (Czeczenów?) na Śląsku? W ostatnim czasie...
W ostatnim czasie na portalach społecznościowych można znaleźć posty o mężczyźnie, który chcąc wyżywić czwórkę dzieci i móc opłacić rachunki zdesperowany stanął przy skrzyżowaniu i zaczął żebrać... Jeżeli spotkaliście ich u siebie w mieście to dajcie znać w komentarzach...breskali
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Komentarze (17)
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A po drugie kto tą dzicz wpuszcza - czeczenów i gruzinów? Czeczenów - nigdy. A Gruzinów - sami wybrali rząd pro-rosyjski, więc wypad z kraju. Do matuszki rosyji.
@new-object: Unia Europejska, konkretnie Schengen na rządanie Parlamentu Europejskiego z inicjatywy Von Der Leyen i niestety pod rządami Donalda Tuska, jest wymieniony w decyzji o tym: https://www.eeas.europa.eu/node/23697_en
Od 28 marca 2017 roku. W skutek tego cała Europa została zalana brutalną przestępczością bo dla Gruzinów