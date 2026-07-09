Jeśli jest imigrant i żebrze, to oznacza że jest nielegalnie. Bo nie można nie pracować i być legalnie.



A po drugie kto tą dzicz wpuszcza - czeczenów i gruzinów? Czeczenów - nigdy. A Gruzinów - sami wybrali rząd pro-rosyjski, więc wypad z kraju. Do matuszki rosyji.