to jest jedna z tych kast, która bardzo urosła w siłę i nie dziwie się że politycy mają pełne gacie ze strachu na myśl konfrontacji z nimi. Ale teraz jest idealny moment żeby ogarnąć kuwetę. Praktycznie cała opinia publiczna domaga się zmian, domaga się wprowadzenia jakichś obostrzeń i ogólnie - uprzątnięcia. A oni i tak się cykają...