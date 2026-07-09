Lekarze dopięli swego - czas oczekiwania do lekarza staje się tajemnicą
Pacjenci tracą kluczowe narzędzia pozwalające na bieżąco monitorować czas oczekiwania na pomoc medyczną w ramach NFZ. Wdrożone po cichu zmiany w systemie raportowania kolejek oraz specyficzna konstrukcja prawna Centralnej e-Rejestracji odcinają opinię publiczną od realnych danych o kolejkach.zielony-fafkulec
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Komentarze (40)
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@varchar12: iks k---a de, no chyba jednak clickbaitowy elito internetu..
Jak go Polacy na gnoju nie wywiozą to ten łez padół z kartonu jest skończony.