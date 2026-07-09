Najważniejsze że taka ludzka k---a tj Pan Lekarz, kasuje za taką prace 100 koła miesięcznie ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) Diagnoza wielce wykształconego Pana to pitny jogurcik i od tego boli brzuszek, nie dostał w łapę to nie zrobił NIC. Za mało mu pieniędzy a że kobieta mogła zejść z tego świata? Bezczelna i roszczeniowa krowa, jeszcze tu umierać będzie a nie zapłaciła nawet!



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