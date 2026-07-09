Nie każdy bezdech to przegroda. Niektórzy mają naturalnie (anatomicznie) węższe światło nosa i gardła, niestety z wiekiem tkanki wiotczeją i z czasem może się pojawić bezdech. Fałdy nosowe i scianę gardłą można laserem obkurczyć, ale nie daje to gwarancji. Dodać do tego otyłość albo testosteron (TRT też przyczynia się do powiększenia problemu). Jeśli mocno chrapiecie i mocno zmuleni po nocy jesteście to idżcie na badanie. Niekoniecznie do lekarza można u producenta sprzętu Pokaż całość