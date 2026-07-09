Chrapanie to nie objaw, lecz przyczyna bezdechu - wibracje niszczą mięśnie gardł
Naukowcy z Uniwersytetu w Umeå wykazali, że wibracje podczas chrapania uszkadzają mitochondria komórek mięśniowych gardła i napędzają błędne koło choroby.Nolanpl
- #
- #
- #
- #
- 32
- Odpowiedz
Komentarze (32)
najlepsze
Chrapię dalej. Za to tak mi popieprzyło w nosie że bez przerwy wysycha, a to ma wpływ na węch.
Kogo do sądu i za co? Szkodliwość niewielka.
Taka to "wysoka jakość" polskich specjalistów dlatego nie wolno zwiększać limitów na studiach bo jakość stracimy :)
@10amClub:
Bo kluczem do bycia w TOP10 polskich specjalistów jest utrzymywanie kadry specjalistów w ilości równej 10.
Mogą sobie nawet nagrody rozdawać za bycie najlepszymi specjalistami w Polsce.
Jak się pracuje 24h/dobę 365 dni w roku jak przeciętny polski lekarz to nawet się nie kładziesz więc i nie chrapiesz.
@a__s aniu wyślij mi jakieś fotki proszę, piękna jesteś buziaczki pa
@Raubritter91: a robisz to codziennie?
Komentarz usunięty przez autora