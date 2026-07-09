Pacjent po wypadku przeżył i zaczyna się problem, bo trzeba płacić za opiekę
Pacjent po ciężkim urazie często przeżywa dzięki pracy centrum urazowego, ale po wypisie zostaje z bólem, niesprawnością i plikiem skierowań. Dr Kudliński alarmuje, że w Polsce system nie zapewnia ciągłości leczenia bólu i rehabilitacji, a rodziny muszą płacić za prywatną opiekę nawet 30 tys/miesfreedomseeker
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Komentarze (11)
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Lata temu, Skomplikowane złamanie ręki. Operacja, tydzień w szpitalu. Potem miesiąc gips. Sciągamy gips. Ręka = pół ręki.
Ja: Panie ale ta ręka się nie zgina w nadgarstku...
Lekarz: no to juz pan sobie na fizjo sam ogarnie
No i teraz, jakbym ja nie wiedział jak ten pato system działa, jakbym nie ogarnął sobie