Dotykamy sedna. Człowiek idzie do lekarza szpitala, żeby się wyleczyć a nie żeby zrobić jakiś tam zabieg i dalej radzić sobie sam.

Lata temu, Skomplikowane złamanie ręki. Operacja, tydzień w szpitalu. Potem miesiąc gips. Sciągamy gips. Ręka = pół ręki.

Ja: Panie ale ta ręka się nie zgina w nadgarstku...

Lekarz: no to juz pan sobie na fizjo sam ogarnie



No i teraz, jakbym ja nie wiedział jak ten pato system działa, jakbym nie ogarnął sobie Pokaż całość