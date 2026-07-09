Armia urzędników i przywileje niszczą polski system emerytalny
Ponad 50 tysięcy urzędników, rozproszone instytucje (ZUS, KRUS, systemy mundurowe i sędziowskie) oraz setki branżowych wyjątków. Polskim systemem emerytalnym rządzą kosztowne mikroprzywileje, które blokują mobilność zawodową i obciążają budżet.ObserwatorGospodarczy
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Komentarze (51)
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Zamiast ograniczać grupy, które mają przywileje emerytalne to teraz jeszcze nasz rząd chce wprowadzić wcześniejsze emerytury
Uśmiechnięci to wyjątkowo ciężki przypadek, który wykracza poza ramy logicznego myślenia i kwalifikuje się już wyłącznie do specjalistycznej diagnozy. W myśl
Zakoduj sobie tą informacje w tym momencie to bedziesz mniej cierpiał - wszystkie pieniadze, które włożysz w ZUS to pieniadze stracone. Traktuj je jak dodatkowy podatek i nigdy nie bierz pod uwage przy planowaniu emerytury.
Na emeryturę odklada sie tylko i wylacznie inwestujac samodzielnie oraz nie akceptuje sie 67 roku zycia (który zostanie zwiększony) jako czegoś normalnego. Emerytura w tym
Zacznijmy od tego że w ogóle w Polsce nie ma z czego wypracować emerytur, bo żeby mieć emerytury (czyli pieniądze wypracowane przez kogoś z pracy polegającej na PRODUKCJI I SPRZEDAŻY TOWARÓW BĄDŹ KONKRETNYCH USŁUG) trzeba mieć przemysł/usługi a ten kraj po prostu tego nie ma. Nie da się wypracować emerytur przerzucając papierki z miejsca na
@beatboxer_z_tworek: Nigdzie tak nie twierdziłem, ale twierdzę, ze jak postawisz sobie to za cel i masz wystarczająco duzo zaparcia to za 10 lat mozesz odzyskac 80% kontroli nad własnym czasem.
Większość ludzi nie ma w sobie na tyle dyscypliny, zeby nie jesc syfu, dbac o porzadek wokół siebie czy chodzic i wstawac o podobnej porze spac. Nie porównuj sie do najgorszych tylko bierz przyklad
Potem mamy trzy scenariusze:
- głodowe emerytury przekierują głosy najliczniejsze grupy wyborców (gerontokracja stronk ᕦ(òóˇ)ᕤ) ku partii która zreformuje system np. w stronę równej emerytury obywatelskiej,
- Polacy stopniowo sami przestaną polegać na emeryturze z ZUS, a każdy będzie musiał sam zadbać o kapitał na jesień życia, taka krocząca prywatyzacja,
- sprowadzimy sobie kilka milionów
@Chris_Karczynski: Chyba nie wiesz ani co to zus ani co to komunizm...
Polacy sami sobie zgotowali ten los, a jak ktoś mówił że można taniej i lepiej, to polskie małpy się na niego rzucały i gnoiły. :) Bo one lubią ten chlew. Zatem na zdrowie, boomerzy
Pamietajcie to za 20-30 lat jak wasze dzieci przyjdą w waszym wieku z pretensjami, ze r-----------e im kraj, bo Polak ma mentalnosc żula bioracego chwilówki na konsumpcjonizm
@jegertilbake: ten kraj jest rozwalany od 1989 przez solidaruchów, sld, a potem popis. Do tego jeszcze komuna
Grupy uprzywilejowane to też raczej kwestia niesprawidliwości niż coś co miałoby zawalić system.
System klęknie nie z powyższych powodów, a z powodu demografii której nie oszukamy.
ZUS działa w ten sposób że przez okres pracy odprowadzamy składki, których kwota się dodaje do konta, co roku jest rewaloryzowana o inflację, a w dniu przejścia na emeryturę jest dzielona przez statystyczny okres życia i daje
Mnie najbardziej śmieszy to że wszyscy patrzą na ZUS który jest końcowym elementem gospodarki a nikt nie patrzy na stan Polskiej gospodarki której... praktycznie nie
@Makarow: To akurat jest zdrowa podstawa gospodarki.
Zresztą szafowanie liczbą małych i porównywanie jej z ilością dużych to też już manipulacja.
Bo co z tego że przypada powiedzmy 100 JDG na jedno duże przedsiębiorstwo zatrudniające 500 osób, skoro tak naprawdę pracuje w nim 5x więcej ludzi niż w tych 100 JDG i pewnie udział w PKB jest
Pytanie brzmi. To ile oni teraz zarabiaja?
Warto dodac, ze mowa o ludziach, ktorzy okradaja panstwo, bedac zatrudnionym w kilku miejscach na raz!
Ktoś zaraz powie, że zawód X czy Y są ciężkie i czy wyobrażam sobie by pracował tak w wieku 60+ lat… no ale to ani ja, ani państwo nie narzucało tego zawodu, oraz