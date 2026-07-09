W Polsce nie ma systemu emerytalnego jesli masz mniej niz 40 lat obecnie.



Zakoduj sobie tą informacje w tym momencie to bedziesz mniej cierpiał - wszystkie pieniadze, które włożysz w ZUS to pieniadze stracone. Traktuj je jak dodatkowy podatek i nigdy nie bierz pod uwage przy planowaniu emerytury.



Na emeryturę odklada sie tylko i wylacznie inwestujac samodzielnie oraz nie akceptuje sie 67 roku zycia (który zostanie zwiększony) jako czegoś normalnego. Emerytura w tym Pokaż całość