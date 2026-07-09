Prestiżowy certyfikat dla szpitala z 15 mln długów
Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia to nagroda przyznawana przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w wirtualnym biurze w Krakowie. Za udział w konkursie trzeba zapłacić. Wyróżniony szpital w Hrubieszowie miesiąc po gali wydał oświadczenie o dramatycznie trudnej sytuacji finansowejmarekrz
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Komentarze (5)
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Towarzysz dyrektor kupił sobie na powieszenie na ścianie lipny certyfikat za publiczne szpitalne pieniądze czyli niczyje, by swoje ego dyrektorskie w bardzo wygodnym dyrektorskim fotelu połechtać.
Czesto firmy krzaki daja kickbacki za kupno takich certyfikatow w gotowce.
Swiatowo sie robi. W Szwajcarii dyrektor kupil tez certyfikat dla siebie, ale wydanie certyfikatu bylo w Dubaju. No i polecial tam z rodzina na urlop i jeszcze diete skasowal i za prace w