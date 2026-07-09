aleosohozi opie?



Towarzysz dyrektor kupił sobie na powieszenie na ścianie lipny certyfikat za publiczne szpitalne pieniądze czyli niczyje, by swoje ego dyrektorskie w bardzo wygodnym dyrektorskim fotelu połechtać.



Czesto firmy krzaki daja kickbacki za kupno takich certyfikatow w gotowce.



Swiatowo sie robi. W Szwajcarii dyrektor kupil tez certyfikat dla siebie, ale wydanie certyfikatu bylo w Dubaju. No i polecial tam z rodzina na urlop i jeszcze diete skasowal i za prace w Pokaż całość