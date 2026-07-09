Mam tendę jako ap za moim głównym routerem, ma odcięty całkowicie dostęp do internetu, więc chyba jakoś to przeżyję, no chyba, że to chodzi o to, że chińczyk przyjdzie pod drzwi i się sekretnie do wifi zaloguje ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )