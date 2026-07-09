Alarm dla posiadaczy routerów Tenda.CERT ostrzega przed ukrytym backdoorem
W chińskich routerach Tenda odnaleziono nieudokumentowany mechanizm logowania, który omija standardowe logowanie użytkownika. Backdoor pozwala na pełen dostęp do urządzenia. Ukryte hasło jest zaszyte w firmware, więc to nie przypadek.jestemjakijestem1212
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Komentarze (17)
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Producent układów od WiFi oczywiście tego firmwareu(źródeł) nie udostępnia :)
Pracują nad poprawką która ukrywa poprzedni mechanizm i dodaje nowy, lepiej schowany, trudniejszy do znalezienia :P
Chcieli zaoszczędzić 10zł, to teraz mają.
Aż mi takich ludzi nie żal.
@Ubermiras: dowolny gdzie da sie wgrac openwrt