Niestety brak konkurencji do tego doprowadzil, slaby Xbox i MS ktory sie chyba wycofuje powoli rakiem z konsol do tego doprowadzily.



Do tego potencjalny konkurent w postaci Steam Machine okazal sie totalna klapa wiec Sony wykorzystuje pozycje na rynku, przykre ale nie ma sie co dziwic ze dokrecaja srube skoro moga to robic.