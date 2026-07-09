Sony nie ugina się pod naporem graczy. Koniec wydań płytowych jest przesądzony?
Zgodnie z doniesieniami, firma Sony zupełnie bagatelizuje całą sytuacją, wierząc w ogromną siłę marki oraz niesłabnącą lojalność swojej społeczności.Emerald84
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Komentarze (71)
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Cieszę się, że nie jestem konsolowcem :)
18 * 37 (Rubid - liczba atmowa, RU - BID -> RUSKI -> BIDUL => BI DUL => BIDUL (Posiadłość) DIUABŁA) = 666
Przypadek? Nie sądzę.
Do tego potencjalny konkurent w postaci Steam Machine okazal sie totalna klapa wiec Sony wykorzystuje pozycje na rynku, przykre ale nie ma sie co dziwic ze dokrecaja srube skoro moga to robic.
@dlugijohn: w obliczu tego wystarczyłoby, żeby MS powiedział "Xbox nie pozbędzie się napędu w tej i następnej generacji, a gry będzie można odsprzedawać" i od razu od startu ma gigantyczną przewagę marketingową, którą zepsuć mogłoby jedynie Sony wycofując się ze swojego porzucenia.
MS na tym ruchu by nie stracił