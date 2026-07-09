KSeF: Imperva, firma założona w Izraelu - widzi wszystkie faktury polskich firm?
Tylko Wykop ma taką moc, żeby to nagłośnić. Wykop, zostaw RT i wypowiedź. Niech ten temat wybuchnie bo jest naprawdę ważny. Sprawdziłem dokumentację KSeF. Faktury są szyfrowane to fałsz. KSeF idzie przez Impervę, firmę założoną w Izraelu i widzą oni wszystkie szczegóły przy odczytywaniu faktur.crystal-cheney
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Komentarze (91)
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Można było zaprojektować to tak, żeby faktury były szyfrowane na każdym etapie. Nie są. Przy odczycie faktur Imperva jest na trasie ruchu i widzi wszystko: kontrahentów, kwoty, towary, usługi, rabaty, terminy płatności i relacje biznesowe polskich firm. Dosłownie wszystkie szczegóły wszystkich odczytywanych faktur - czyli w praktyce wszystkich faktur.
Imperva to zewnętrzna firma wywodząca się z Izraela. Cały
@crystal-cheney: Ona sama jest cyber atakiem, oficjalnym man-in-the-middle. Sprzedano dane gospodarcze całego państwa. #jprd
Ale dzbany się wymądrzały, że nie, na pewno nie, będzie dobrze. Kto podważa ten szur. Żyjemy w bantustanie.
@MiKeyCo: hahaahah. Sprzedano? Jeżeli ta firma obsługuje ksef, to znaczy, że jeszcze dostaje pieniądze za to. Znaczy, niepolki rząd oddał cenne informacje zagranicznemu podmiotowini jeszcze za ro płaci, zapewne nie małe pieniądze.
To nie pierwszy raz gdy niepolski rząd korzysta z usług zymskich firm oddając im cenne info.
@yannikto: serio wykopujecie jakiegoś losowego typa z X, z błędami składniowymi, z grafiką zrobioną w AI z wielkim okiem? xD przecież tam nie ma żadnych dowodów. Sam OP też wali czystym translatorem a konto ma z fb, Crystal xD... naiwniaki
@bzibziak: tak, OP, który pisze jak bot AI i ma całe konto z------e takimi treściami. Rzeczywiście. Weź się obudź człowieku, bo robią was takie jednostki jak ostatnich frajerów
Coś lubią tą firmę...
Dowód jest w publicznej dokumentacji KSeF API:
https://api.ksef.mf.gov.pl/docs/v2/index.html#tag/Pobieranie-faktur
Sprawdź endpoint
@crystal-cheney: ten endpoint pozwala na pobranie faktur, które były wystawione dla mnie? jeżeli tak, to którą parą kluczy miałoby być zaszyfrowane, bo przecież nie mam klucza tego kto wystawił, a ja mogę mieć 20 takich par? po prostu pytam jak byś to zrobił, żeby było dobrze
Sorry, ale nawet jeśli temat jest poważny to nikt nie potraktuje poważnie tekstu wygenerowanego przez AI z dołączoną grafiką wygenerowaną przez AI, ponieważ to wygląda nieprofesjonalnie i nie wzbudza zaufania.
Zwróć uwagę jak pisane są posty przez Niebezpiecznik, jakiego rodzaju argumenty i analizy dołączają do swoich śledztw.
To już nawet w swoim poście wyżej o endpointach piszesz coś od siebie, a na X dodajesz kwiatki takie jak: