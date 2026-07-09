Dla osób bez X: rząd opowiada, że faktury w KSeF są szyfrowane. To fałsz.



Można było zaprojektować to tak, żeby faktury były szyfrowane na każdym etapie. Nie są. Przy odczycie faktur Imperva jest na trasie ruchu i widzi wszystko: kontrahentów, kwoty, towary, usługi, rabaty, terminy płatności i relacje biznesowe polskich firm. Dosłownie wszystkie szczegóły wszystkich odczytywanych faktur - czyli w praktyce wszystkich faktur.



Imperva to zewnętrzna firma wywodząca się z Izraela. Cały Pokaż całość