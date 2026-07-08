Powinny być upublicznione wyniki tych kontroli. Każdy powinien wiedzieć, kto dokładnie i gdzie próbuje robić konsumentów w ch*ja. Janusze biznesu stracą swoje budki z gównem i się rynek gastronomiczny trochę oczyści. Co mi po informacji, że X procent budek z rybami leci w ch*ja, skoro nie podano, które dokładnie, a także nie wymieniono tych kilkunastu uczciwych właścicieli swoich biznesów, gdzie pewnie człowiek może zjeść smacznie i dostanie to, co zamawiał.