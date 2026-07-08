Wyniki kontroli w smażalniach ryb - w 76% wykryto nieprawidłowości.
W 38 z 50 skontrolowanych smażalni i restauracji oferujących ryby wykryto nieprawidłowości - wynika z najnowszej kontroli Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów RolnoSpożywczych (IJHARS). Problemy ujawniły badania laboratoryjne, które wykazały przypadki podmian surowców w około 12 procentach próbek.framugabezdrzwi
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Komentarze (16)
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W pozostałych 24% podawano samą panierkę więc nie było oszustwa na gatunku podanej ryby.