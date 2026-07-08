Kara śmierci dla chińskiego urzędnika. Sąd ogłosił wyrok
Sąd w Changzhou we wschodnich Chinach skazał byłego urzędnika miejskiego na karę śmierci za przyjęcie łapówek o wartości ponad 2,2 mld juanów (ok. 325 mln dolarów, czyli 8,7 mln zł) w ciągu 30 lat.ken-wawa
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Komentarze (79)
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Wow, ale złotówka się umocniła ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Mamy dobry rząd, wybitnych fachowców, gospodarka idzie do przodu, a ludziom... żyje się coraz lepiej... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@StrudzonyRenifer: wystarczyło się uśmiechnąć
@Sikor12: w Chinach też nie ma - tych których skazują to nie dlatego, że brali łapówki, tylko dlatego, że się nie dzielili
@Sikor12: ta w naszym systemie politycznym to rzeczywiśćie najmądrzejszy pomysł
to jest to rzetelne i skrupulatne dziennikarstwo, które w-------a paywalle wszędzie gdzie się da
Komentarz usunięty przez autora
W artykule jest tak:
Raczej OP coś namieszał, chyba że w miedzyczasie poprawili artykuł.
@Kismeth: Głupie pytanie. Być w jakimś kraju, nie znaczy wiedzieć o nim wszystko. Zwłaszcza o sprawach, które przecież są skrupulatnie ukrywane. Większość ludzi, nawet żyjąc w danym kraju przez całe życie, nie potrafi się zorientować, jacy ludzie nimi rządzą.