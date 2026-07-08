Ekspert: Jawność wynagrodzeń i limit 240 zł za godzinę może wydłużyć kolejki
Ekspert ostrzega, że limit 240 zł brutto za godzinę i ograniczenia czasu pracy mogą wypchnąć lekarzy do sektora prywatnego i wydłużyć kolejki. W planach MZ zabrakło rozwiązań skracających kolejki do specjalistów, a e-rejestracja i e-kolejka nie zastąpią realnej dostępności świadczeńairaG
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Komentarze (39)
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strajk włoski ogłoszą?
Wiec jak wydluzyc?
Niech bedzie te 240pln/h i limit jak dla kazdego czlowieka ~160h.
Da to 38 400 brutto.
No jak w pysk strzelil - ograniczenie czasu pracy do ~160h i 240pln/h. I mamy nawet 8 400 wiecej niz chcieli :DDD
Ciekaew czy ktos ma jaja zeby mu to zestawic
@mexi: No i zgadles :D
Pa tera:
Ja raczej po lekarzach nie chodze. W mojej 21 letniej karierze zawodowej mialem moze 3 miesiace L4. Z czego miesiac na pozszywane przedramie i miesiac na blokady w
Jawność wynagrodzeń może wydłużyć kolejki?! XDDDDDDDDDDDDDD
Kitle, nie ćpajcie tyle.
Aha, no to wszystko jasne xD
Ministerstwo chce sie dowiedziec jakie sa zarobki lekarzy i wyslalo kolesi zeby sprawdzili. Pytaja ortopede:
-ile pan musi pracowac zeby kupis sobie BMW
-9 miesiecy
Zdziwieni pytaja kardiologa o
@ali_baba: mial też interes niezbyt przejmować się co tm pacjent plecie, 3 minuty i następny w końcu im więcej przyjmie tym więcej zarobi.
Więc może w interesie lekarza było przyjąć jak najwięcej, ale w interesie pacjenta mogło być różnie, zależy z jakim problemem
To są zarobki przy których masz życie na dobrym poziomie, a jeśli ktoś ma żone/męza z branzy to juz w ogole mają kosmos. Zarabiam sporo mniej niż 240zł/h brutto, a i tak żyje na dobrym poziomie i polowe zarobków mogę spokojnie odkładać(jak
Stawka za wizytę u specjalisty, którą płaci NFZ to jakieś 80-100 zł, czas trwania wizyty wg rekomendacji 15-20 minut. Daje to 240-400 zł za godzinę pracy lekarza minus koszty pozapłacowe.
W kwestii kolejek do specjalistów i lekarzy POZ nie wiele się zmieni przez ograniczenie wynagrodzeń. Jeżeli odejdą cwaniaki-paralotniarze, którzy obskakuja kilka przychodni na kontraktach po 5 minut na pacjenta, to tym lepiej dla systemu i naszego zdrowia.