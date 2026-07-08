Kasę która idzie na lekarzy przerzucić na kształcenie nowych. To spowoduje mniejszą presje płacową. Proste. Poza tym k---a. 30k brutto to nie jest malo... jeszcze pewnie mają, żony/męzów ze środowiska.

To są zarobki przy których masz życie na dobrym poziomie, a jeśli ktoś ma żone/męza z branzy to juz w ogole mają kosmos. Zarabiam sporo mniej niż 240zł/h brutto, a i tak żyje na dobrym poziomie i polowe zarobków mogę spokojnie odkładać(jak Pokaż całość