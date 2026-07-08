Zawiodłem się na Ukrainie, bo gloryfikowaniem terrorystów OUN-UPA-SB zaliczyli regres jako społeczeństwo. Co my, jako ponad tysiącletnie państwo, mamy o nich myśleć. Spoglądamy jedynie z politowaniem na to jak się miotają. Mnie by nie pociągała taka egzystencja bez korzeni. Ukraińcy to waleczny naród, od czasów pomarańczowej rewolucji, przez majdan mogliby mieć prawdziwych bohaterów to wolą się modlić do starych bandytów. Cóż, wychodzi na to, że to kultura stepowo-hajdamacka. Cóż, nie wybierajmy im Pokaż całość