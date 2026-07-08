Teraz cały świat dowiaduje się o ludobójstwie na Wołyniu. Polski film bije rekor
Trzyodcinkowy film dokumentalny Sąsiedzi autorstwa Jacka Międlara bije rekordy popularności na platformie Amazon Primesebastian-zeet
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Trzyodcinkowy film dokumentalny Sąsiedzi autorstwa Jacka Międlara bije rekordy popularności na platformie Amazon Primesebastian-zeet
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Komentarze (30)
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Ale za to wydaliśmy kasę na walkę z przysłowiami o wilkach.
@orejpolenatraktore: @sebastian-zeet: Na Youtube są napisy w kilku językach, ale ja widzę tylko 8 a nie 11, wliczając polski. Na Prime - NIE ma żadnych, nawet po angielsku.
Może trochę na wyrost napisali i prace wciąż trwają a 11 ma być docelowo.
Na Prime jest tylko pierwsza część z 4. Sprawdziłem przed momentem.
Biskup już go usunął ze stanu duchowego
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Komentarz usunięty przez autora
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