Każde zapytanie z różnych banków obniża scoring. Wyjątkiem jest zapytanie kilka razy w tym samym banku w przeciągu 14 dni. Jeżeli nie doszło do podpisania umowy trzeba wysyłać regułki do banków, a oni wtedy usuwają te zapytania z BIK. Sam przez szukanie najlepszej oferty zablokowałem sobie możliwość wzięcia kredytu na dobre dwa miesiące zanim to wszystko naprawiłem. Jeszcze większą patologią jest niezapłacone 50 groszy powyżej 30 dni bo wtedy już drastycznie obniża Pokaż całość