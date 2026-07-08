UOKiK przeszukuje BIK i banki aby ustalić czy obniżano zdolność za zapytania.
W asyście policji przeszukano biura BIK oraz kilku banków w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Prezes BIK zaznacza, ze "świadomy konsument nie może być w żaden sposób karany obniżeniem zdolności kredytowej za swoją aktywność w uzyskaniu najlepszej oferty i warunków kredytowych".a2t1
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Komentarze (24)
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UFG jest instytucją prawa prywatnego. Najbliżej do ogólnej formy stowarzyszenia. Posiada własne specjalne umocowanie prawne w oparciu o prawo ubezpieczeniowe. Z tym, że posiada uprawnienia publiczno-prawne -
Ale wypłacanych i niewypłacalnych dla banków już można :-)
W teorii można było próbować obchodzić system składając zapytania przez pośrednika który robił zapytanie zamiast danego banku w BIK, wtedy to pośrednik składał jedno zapytanie dla 2 - 3 banków.
Problem jest niestety taki że pośrednik nie wie co zrobi bank potem i
@BorsuczaJama: A nie miało to budować historii kredytowej i podnosić scoring? ( ͡º ͜ʖ͡º)