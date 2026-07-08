Uwaga! Możliwy wyciek danych z Diagnostyka.pl
Wygląda na to, że doszło do bardzo poważnego naruszenia prywatności. Kobiety otrzymały e-mail dotyczący konieczności wykupienia dodatkowych badań związanych z poronionym płodem i badań genetycznych.
Najbardziej szokujące jest jednak to, że wiadomości zostały wysłane w taki sposób, że odbiorcy widzieli nawzajem swoje adresy e-mail zawierające imiona i nazwiska, zamiast otrzymać wiadomość z ukrytymi adresami (UDW/BCC).
Jeśli to się potwierdzi, może chodzić o naruszenie ochrony danych osobowych oraz ujawnienie bardzo wrażliwych informacji medycznych.
Sprawdźcie swoje skrzynki i zwróćcie uwagę, czy również otrzymaliście taką wiadomość. Jeśli tak, warto zachować jej kopię i zgłosić sprawę do odpowiednich organów.
Wyciek danych diagnostyka.pl
Uwaga! Możliwy wyciek danych z Diagnostyka.plWygląda na to, że doszło do bardzo poważnego naruszenia prywatności. Kobiety otrzymały e-mail dotyczący konieczności wykupienia dodatkowych badań związanych z poronionym płodem i badań genetycznych.Najbardziej szokujące jest jednak to, że wiadomości zostajadzia-waruna
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Komentarze (29)
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@blashot: tys.
Pal sześć z macicą, nie takie rzeczy siedzą w człowieku i nawet o tym nie wie.
Problem, że ja nigdy nie byłem w Lublinie!
Bez widoku źródła wiadomości takie coś jest bezwartościowe i o niczym nie świadczy.
Zielonka wrzuca znalezisko
i sporo takich samych zielonek komentuje