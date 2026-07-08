Uwaga! Możliwy wyciek danych z Diagnostyka.pl

Wygląda na to, że doszło do bardzo poważnego naruszenia prywatności. Kobiety otrzymały e-mail dotyczący konieczności wykupienia dodatkowych badań związanych z poronionym płodem i badań genetycznych.

Najbardziej szokujące jest jednak to, że wiadomości zostały wysłane w taki sposób, że odbiorcy widzieli nawzajem swoje adresy e-mail zawierające imiona i nazwiska, zamiast otrzymać wiadomość z ukrytymi adresami (UDW/BCC).

Jeśli to się potwierdzi, może chodzić o naruszenie ochrony danych osobowych oraz ujawnienie bardzo wrażliwych informacji medycznych.

Sprawdźcie swoje skrzynki i zwróćcie uwagę, czy również otrzymaliście taką wiadomość. Jeśli tak, warto zachować jej kopię i zgłosić sprawę do odpowiednich organów.