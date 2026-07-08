Najpierw zadbali o to by specjalistów było niewielu, to teraz mogą sobie decydować o cenach. Ludzie będą płacić, bo ostatecznie każdy odda wszystko, cały majątek, żeby żyć w zdrowiu. I lekarze już zaczynają o tej swej cudownej mocy mówić "HURR DURR NIE CHCESZ TO SIĘ NIE LECZ, PROSTE XD" Tak to jest jak się stosuje wolny rynek jeżeli idzie o wynagrodzenia, dla zawodów które są jednak regulowane XD. Mniej lub bardziej bezpośrednio, Pokaż całość