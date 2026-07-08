Lekarka-influencerka broni 1000 zł za wizytę: To cena za kilkanaście lat nauki
Katarzyna Mensah, lekarka ginekolog, edukatorka medyczna i popularna influencerka, ostro broni wysokich stawek za prywatne wizyty. Wypowiedź dotycząca ceny 1000 zł za konsultację wywołała burzę w internecie i podgrzała dyskusję o zarobkach lekarzy w Polsce.digital-nexus
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Komentarze (64)
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Jednak jeżeli chce mieć takie stawki w państwowym szpitalu, na państwowym kontrakcie, wykorzystując do swojej pracy publiczny sprzęt to chyba coś w główce nie trybi za dobrze.
@Vinizius: Niektórzy jeżdżą do Czech.
Marka 5:25-29
25 A niewiasta, która od dwunastu lat miała krwotok
26 I dużo ucierpiała od wielu lekarzy, i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej
@wakacyjnyprzegryw: nie wiem czy się "opłaca" ale jak ktoś lub jego dziecko choruje i cierpi to jest w stanie nawet się zadłużyć by spróbować ulżyć w cierpieniu.
Gdyby nie to iż lekarska kasta pozbawiona moralności nie betonowała od dekad swojego zawodu to nie byłoby w normalnej gospodarce problemu z dostaniem się do dobrego (nie jakigokolwiek) specjalisty i uzyskaniem pomocy.