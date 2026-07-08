Lekarze reagują na limit zarobków 240 zł/h - dyskusja z zamkniętej grupy
"Czeka nas rewolucja" "A w ogóle to konstytucyjne?" "Rozumiem, ze jak hydraulik, barber, monter klimatyzacji zarabia 3 razy więcej to juz okej?"tomasztomasz1234
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Komentarze (90)
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W tym samym czasie w lekarz ortopeda który zarabia pół miliona złotych w Ciechanowie w dwa miesiące to jawne marnotrawienie publicznych pieniędzy.
Nie wierzę, że szpital w ciechanowie nie mógł ogłosić konkursu na zatrudnienie lekarza ortopedy i za 10tys miesięcznie nikt się nie znalazł dlatego podwyższali stawkę do
No bądz poważny.
Tyle zarabia w budżetówce hydraulik, barber czy monter klimatyzacji?
@zbigniew-kuc: w sumie to tak, znajomy co robi wykonczeniowke mowi ze najlepsza kase mial z urzedow, w przetargu stawalo kilka firm i np za 100k odnawiali szkole (niektore sale) podczas wakacji
Tak ciężko mamy !
Jeśli ktoś ma rozsądne pytania jak to wygląda 'od środka' to mogę spróbować odpowiedzieć bez
Więc, żeby ludzie pracowali - trzeba ich pozyskać. Szpital nie ma za wiele do zaoferowania poza konkurencyjną w porównaniu z otaczającymi
Natomiast sporo osób ma inne wrażenie - bo trafić można