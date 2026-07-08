Uważam, że najlepsi specjaliści powinni zarabiać chore pieniądze w szpitalach klinicznych gdzie będą przekazywać swoją wiedzę i nie będzie ich kusiło wyjeżdżać za granicę.



W tym samym czasie w lekarz ortopeda który zarabia pół miliona złotych w Ciechanowie w dwa miesiące to jawne marnotrawienie publicznych pieniędzy.



Nie wierzę, że szpital w ciechanowie nie mógł ogłosić konkursu na zatrudnienie lekarza ortopedy i za 10tys miesięcznie nikt się nie znalazł dlatego podwyższali stawkę do Pokaż całość