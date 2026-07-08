Wielka ściema doby hotelowej. Hotele robią z nas idiotów w biały dzień
To cichy trend, który powoli niszczy wakacje milionów turystów. Hotele na całym świecie, zasłaniając się rzekomymi problemami logistycznymi, drastycznie skracają czas pobytu gości w pokojach. Hotelowa "shrinkflacja" wyciąga od nas dodatkowe pieniądze za usługi, które kiedyś były standardem.gheost1410
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Komentarze (31)
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@Kismeth: ja coraz czesciej w takich nocuje ze wypad o 10
I nagle okazuje się, że z 11 dni robi się 9, a jeszcze na start i koniec jesteś niewyspany. Dlatego coraz częściej siadam w auto i zwiedzam Europę, zamiast pchać się za granicę, tracić kasę i w------c się na lokalsow, a na koniec być wydumanym przez biuro podróży.
https://www.youtube.com/watch?v=N4FvOqTdnPI
@matthewonthego:
No, ale nadal jak dokupisz bagaz nawet 20kg, miejsca obok siebie i dodatkowy leg room to masz bardzo tanio.
W dodatku jak lecisz z Polski z loszką i kupisz miejsca z przodu samolotu najdrozsze to bardzo niska szansa, ze ktos sie do was dosiadzie, w 80% to miejsce pozostaje wolne i masz mega luz, jakość/cena 10/10
W Polsce tylko airbnb, ale jak kogos interesuja wczasy w hotelu premium to tylko jakis Rixos Belek w Turcji jebnac na 2 tygodnie. Nie ma konkurencji w Polsce i ogólnie Europie. Jakość/cena duzo lepiej niz Dubaj, podejscie do klienta tak samo.
A już szczytem w--------a było to, że wzdychała mi wielce jak się pytałem, czy choć auto o 15 mogę zostawć XDDD
W skali wielu dni to może idzie przełknąc, ale jak człowiek jest 1 noc i ma spotkanie, to w zasadzie "doba to tylko sen".