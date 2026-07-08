Ostatnio miałem zameldowanie o 16 (nie chcieli nawet o 15:40 mi dać klucza) w-------e z hotelu o 10, to jest j----a kpina!

A już szczytem w--------a było to, że wzdychała mi wielce jak się pytałem, czy choć auto o 15 mogę zostawć XDDD

W skali wielu dni to może idzie przełknąc, ale jak człowiek jest 1 noc i ma spotkanie, to w zasadzie "doba to tylko sen".