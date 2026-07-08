Doktor 26k/h za PIS był prezesem RARS, zarząd ENEA, dyrektor MF? - i co? I nic.
Sekretarz generalny KO ujawnia doktor 26 tys. za godzinę za PIS był min: - prezesem RARS, - w zarządzie ENEA - członkiem Komitetu Poparcia J. Kaczyńskiego - dyrektorem w MF. Konsekwencje? Rozliczenia nowej władzy. Prawdopodobnie żadne.janeknocny
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Komentarze (25)
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1. Zapowiadana potężna zmiana, nowa jakość, czysta woda.
2. Nam się te pieniądze po prostu należą.
3. Oni kradli więcej.
Mówisz to co chce motloch usłyszeć, wygrywasz, robisz co chcesz. I tak w kółko
Szkoda mi tych uczciwych, którzy pracują na etacie i nie kombinują. Jest ich zdecydowana większość.
Następnie znajduje się jakieś zmanipulowane dane co to niby PiS nie narobił i zajebiście piłeczka odbita. Możecie nienawidzić tych drugich.
Co wypluwa AI: "Moja ocena: około 70–80% prawdy w faktach, ale 40–50% uczciwości w przekazie. Fakty o Aleszczyku raczej
Jak Tusk dojdzie do władzy to ich wszystkich rozliczy i pozamyka