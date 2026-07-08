Klasyka gatunku. W KO, złapano za rękę że za ataki na PiS Dawid K. otrzymał odpowiednie posady. Po drodze oczywiście mnóstwo manipulacji, że świadek nie jest wiarygodny, że nikt nic nie wiedział itp.



Następnie znajduje się jakieś zmanipulowane dane co to niby PiS nie narobił i zajebiście piłeczka odbita. Możecie nienawidzić tych drugich.



Co wypluwa AI: "Moja ocena: około 70–80% prawdy w faktach, ale 40–50% uczciwości w przekazie. Fakty o Aleszczyku raczej Pokaż całość