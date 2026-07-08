Limit 240 zł za godzinę? Lekarze ostrzegają przed katastrofą, nie są zadowoleni
Samorząd ostrzega przed zapaścią kadrową w szpitalach powiatowych. Na czwartek lekarze chcą się pilnie spotkać z ministrą zdrowia.hooligan166
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Samorząd ostrzega przed zapaścią kadrową w szpitalach powiatowych. Na czwartek lekarze chcą się pilnie spotkać z ministrą zdrowia.hooligan166
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Komentarze (53)
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Tylko że te ukradzione pieniądze dla tych wszystkich oszustów powinny być skonfiskowane kilka lat wstecz.
Ja moge gadać z lekarzem po angielsku jak mi recepte wystawi.
Z tym zastrzeżeniem że "prywaciorze" utrzymują ten system i z opieki socjalnej nie korzystają a te "konowały lekarze" to koledzy tych partyjnych skur*synów a gdyby nie byli kolegami to by sobie mogli pracować co najwyżej
XD oderwane od rzeczywistości banany.
@bossssob: tak tak, każdy kto mało zarabia to po prostu dlatego, że jest głupi lub leniwy. Nie mają znaczenia miejsce urodzenia, uwarunkowania rodzinne, przypadki w życiu, zdrowie, predyspozycje, zaradność, możliwości, wszystko to kij, każdy jest kowalem swojego losu i jak ktoś nie ma forsy to po prostu dlatego, że nie chce. Dziwnym trafem w takie
Przecież to nawet na Maserati nie starczy. W BMW ma jeździć jak jakiś plebs?