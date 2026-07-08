240zł na godzinę (zakładam brutto, pewnie uop) to 34272zł. To po podatkach i innych opłatach 23693zł miesięcznie. Czyli dalej więcej niż to co postulowali czyli 30k. Jeśli mówimy o B2B gdzie mają ryczałt 15%, to z tej samej stawki (zakładam że przy B2B to będzie netto) zostaje im 27643 zł "na rękę" (po uwzględnieniu urlopu na jaki sobie w tym momencie sami odkładają). Jak chcą pracować prywatnie - sky is the limit, Pokaż całość