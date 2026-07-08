Moim zdaniem nie jeden z największych, ale po prostu największy. Fantastyczne poczucie humoru, błyskotliwe gry słowne, postmodernistyczna zabawa komiksową formą, a wszystko to oprawione w te jedyne w swoim rodzaju, pełne uroku, skrzące się żywymi kolorami ilustracje - styl Baranowskiego był niepodrabialny.

Smutna wiadomość dla polskich fanów komiksu.