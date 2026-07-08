Żegnaj, Mistrzu. Tadeusz Baranowski do końca życia poświęcał się swojej pasji
Był jednym z największych mistrzów polskiego komiksu, utalentowanym malarzem, niezrównanym gawędziarzem, a przede wszystElchupacabrone
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Był jednym z największych mistrzów polskiego komiksu, utalentowanym malarzem, niezrównanym gawędziarzem, a przede wszystElchupacabrone
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