A najgorsze jest to, że lekarze kompletnie nie rozumieją o co społeczeństwo burzy się. Tak im do głowy wpojono "że są lepsi od innych", że im kompletnie lewa część mózgu z prawą nie dogaduje się w tych sprawach. Nikt nie mówi, że lekarz nie ma godnie zarabiać. Tu jest wrzask o to, że zarabiają 10-20-50 krotnie więcej niż powinni. System pada, składki zdrowotne są podwyższane co rok, a jakość spada z roku Pokaż całość