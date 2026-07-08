Dyrektor i lekarz o "harpaganach SOR": 50-60 tys. miesięcznie to kwoty akceptowa
Zdaniem prof. Dawida Murawy w przypadku wynagrodzeń należy "uderzyć się w p----i i zacząć to szeroko analizować". U mnie maksymalny zarobek takich "harpaganów SOR-owych" w skali roku to jest niecałe 800 tys. zł - wyliczył. Daje to około 50-60 tys. zł miesięcznie. Według niego są to kwoty akceptowalairaG
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Komentarze (81)
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No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. ( ͡~ ͜ʖ ͡°)
To nadal są zarobki z p---y, których nie uświadczy się w żadnej innej branży. Kiedy te oderwane od rzeczywistości konowały w końcu to skumają
Ale chyba nie o taki sprzeciw mu chodziło.
Gdzie oni odnajdą się za granicą, nie ma takiej opcji.
XDDDDD