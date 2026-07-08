Szokujące.

Zawsze na wypoku było brandzlowanie się że w juesej wydają 30% na administrację, w Europie po 10% a u nas niecały 1% i jakie to efektywne. xD a jak ktoś napisał że co z tego skoro gnijemy w kolejkach i albo pójdziesz prywatnie albo umrzesz to były minusy. xD

Kto by pomyślał że przełoży się to na standardowe nie da się i w-------e na wszystko i w praktyce nic nie działa.