NFZ wydaje 0,8% na administrację. Ogromna pokusa do nadużyć i niegospodarności
Efektywne zarządzanie budżetem oznacza także konkretne koszty administracyjne. Tymczasem NFZ na ten cel przeznacza zaledwie 0,8 % (w europie średnio 7-10%) wszystkich wydatków co stwarza ogromne pole do nadużyć bez odpowiednich zasobów i narzędzi do optymalizacji ich alokacji i nadzoru nad jakościąairaG
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Komentarze (26)
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Dla mnie NFZ w tym formacie jest do likwidacji.
@twixster: Oprócz tego ludzie
@twixster: rozumiem, że to samo działa w stosunku do budżetu? Potrzeba przecież armii urzednikow, żeby tymi setkami miliardów zarządzać, co nie?
Zawsze na wypoku było brandzlowanie się że w juesej wydają 30% na administrację, w Europie po 10% a u nas niecały 1% i jakie to efektywne. xD a jak ktoś napisał że co z tego skoro gnijemy w kolejkach i albo pójdziesz prywatnie albo umrzesz to były minusy. xD
Kto by pomyślał że przełoży się to na standardowe nie da się i w-------e na wszystko i w praktyce nic nie działa.
Teraz czytam że darmozjady z NFZ przeżerają za mało pieniędzy na administrację dlatego leczenie jest c-----e.
Łaska Wykopu na pstrym koniu jeździ ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ