Żydzi w Izraelu: Nie bójcie się, im więcej dzieci tym lepiej dla nas wszystkich! Duża rodzina to szczęście i błogosławieństwo. Masz dużo dzieci i potrzebujesz więcej urlopu, pewnie nie ma sprawy!



Żydzi na Zachodzie: Posiadanie dzieci, to ograniczenie siebie. Podróżuj, baw się, bądź wyzwolona, bierz pigułki i ciesz się życiem! KARIERA. Mamy ograniczone zasoby, nie bądź samolubna, po co to dziecko jak są pieski i kotki! Nie ma nic lepszego niż bycie Pokaż całość