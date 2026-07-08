Skąd się bierze demograficzny sukces Izraela? Odpowiedź nie podoba się liberałom
Podstawowy wniosek z izraelskiej lekcji brzmi: neutralność światopoglądowa nie działa. Państwo powinno promować oraz wspierać kulturę i polityki pronatalistyczne oraz dążyć do ograniczania promocji kultury antynatalistycznej, antyrodzinnej i antyreligijnej. Bez tych działań, po prostu wymrzemy.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (84)
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Dosłownie: oni są mądrzy a my głupi
@MisterMinister: W dużej mierze to oni robią wszystko żeby obrzydzić u nas rodzinę.
Wykopki powinny po prostu założyć ultrareligijną sektę katolicką i się rozmażać na koszt pracującej i płacacej podatki pozostałej reszty społeczeństwa. XD
psiecko kotecko jest dobre ale nie w izraelu
skażenie genami afro jest dobre ale nie w izraelu
dziwi mnie że ktoś się zastanawia jeszcze kto to wszystko rozwala
Już by dzietność wskoczyła w górę.
Żydzi na Zachodzie: Posiadanie dzieci, to ograniczenie siebie. Podróżuj, baw się, bądź wyzwolona, bierz pigułki i ciesz się życiem! KARIERA. Mamy ograniczone zasoby, nie bądź samolubna, po co to dziecko jak są pieski i kotki! Nie ma nic lepszego niż bycie