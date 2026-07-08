Rewolucja w ochronie zdrowia. "Wprowadzimy maksymalne poziomy wynagrodzeń"
Chcę dziś wysłać jasny sygnał do wszystkich Polaków: polską ochronę zdrowia tworzą ludzie, którzy są na co dzień zaangażczysta_logika
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Chcę dziś wysłać jasny sygnał do wszystkich Polaków: polską ochronę zdrowia tworzą ludzie, którzy są na co dzień zaangażczysta_logika
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (52)
najlepsze
Uwierzę jak zobaczę.
A mowie to jako osoba kierująca się bardziej w prawo w poglądach. Prawica robi się prorosyjska, więc niech Tusk pokaże że cos realnie zmienia dla normlanych ludzi, bo na razie tego nie widzę. PiS jednak 500+ wprowadził żeby normlani ludzie też coś
@10amClub: To trzeba na spokojnie, synek. Komisja popracuje do wyborów. Tuż przed poprzepychają jakieś inby w sejmie, żeby było, że robią. Potem wrzucą jakąś b---ę, żeby Batyr zawetował i PiS był winny brakowi reformy. A jeszcze potem, po wyborach to "cóż szkodzi obiecać.
- rozliczanie z godzin pracy i wymuszony zakaz pracy jak u kierowców zawodowych
reszta to pudrowanie syfa
@endru1908: Skarbówka i ZUS. Praca na L4 to wyłudzenie.
Lekarze to elektorat KO i albo się od nich odetną i zrobią porządek albo ich pociągną na dno.
Systemowy problem z wynagrodzeniami w służbie zdrowia i reakcja rządu to będzie decydująca bitwa KO o przyszłą kadencję.
@Kajabal: Lekarze są mocno podzieleni. Część lekarzy głosuje na PiS bo wtedy mieli eldorado w stawkach. Część na PO bo mają dobre znajomości i zgarniają miliony.
@Albtraum: Co to zmieni?
@adrian43: xD