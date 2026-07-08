Maksymalne poziomy wynagrodzeń dla danej umowy czy dla konkretnego pwz?



Lekarze to elektorat KO i albo się od nich odetną i zrobią porządek albo ich pociągną na dno.



Systemowy problem z wynagrodzeniami w służbie zdrowia i reakcja rządu to będzie decydująca bitwa KO o przyszłą kadencję.