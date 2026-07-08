Znany pseudografficiarz Sicoer niszczył budynki w Krakowie, przegrał w sądzie
Kraków. POTĘŻNA kara dla graficiarza, który przez całe lata niszczył miejskie budynkienron
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Kraków. POTĘŻNA kara dla graficiarza, który przez całe lata niszczył miejskie budynkienron
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Komentarze (40)
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To jest jakiś kuwra żart?
On się po tym nie podniesie...
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Ze śmiechu...
Wicemarszałek sejmu nazywa takie bazgroły "muralem patriotycznym"
@PrezeeS7: moze jeszcze wypalic pietno na czole?
Jak dla mnie w zupelnosci by wystarczylo gdyby usunal swoje bazgroly a jesli nie potrafi odpracowal koszyt ich usuniecia np. w miejskim przedsiebiertswie utylizacji graficiarzy.
105 000 obserwujących
Od lat wandal gra na nosie władzy i nadal będzie to robił. Dykta i karton.
Jak oni policzyli te koszty?! Czy może ktoś z miasta boi się narazić za bardzo jakiemuś patoinfluencerowi?
Poziom dziennikarstwa słaby.