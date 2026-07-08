Przecież jak się skontroluje wszystkie szpitale, to się okaże, że pieniędzy jeszcze zostaje...



Tylko LEKARZE kradli, nikt tego nie kontrolował, dopiero teraz się za to wzięli, jak zaczęło się ludziom z NFZ pod d*pami palić...

albo sami niektórzy ludzi z NFZ są w to umoczeni...



Jak się odzyska te pieniądze co LEKARZE nakradli, to jeszcze szpitale się wyremontuje... Pokaż całość