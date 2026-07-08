W związku z ostatnimi aferami związanymi ze spółkami lekarskimi i bajońskimi zarobkami polecam wszystkim lek. dr. hab. n. med. Cypriana Olchowego, rocznik 1985, a także podmiotów z nim powiązanych, w tym w szczególności jego spółki Proradiologia sp. z o.o., NIP: 8982296324, REGON: 526029887, KRS: 0001051152.
Z dostępnych publicznie w KRS informacji wynika, że jego spółka Proradiologia sp. z o.o. w 2024 r. wykazała przychody w wysokości ok. 10,8 mln zł oraz zysk w wysokości ok. 1,8 mln zł, przy przychodach 10,8 mln zł, w tym jako obsługa teleradiologiczna na kontraktach NFZ xD Ciekawe ile zafakturował ponad to na swoją JDG xD
W dodatku będąc w szeroko rozumianym środowisku słyszałem o nim wielokrotnie, zarówno pod względem zawodowym, naukowym jak i prywatnym - typ jest megalomanem, a jego ego nie mieści się w żadnym pokoju xD
W każdym razie polecam wszystkim tego allegrowicza i jego spółkę, bo może na fali obecnego zainteresowania tematem szerszego grona uda się wyplenić takie patologie z systemu ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Komentarze (13)
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Tylko LEKARZE kradli, nikt tego nie kontrolował, dopiero teraz się za to wzięli, jak zaczęło się ludziom z NFZ pod d*pami palić...
albo sami niektórzy ludzi z NFZ są w to umoczeni...
Jak się odzyska te pieniądze co LEKARZE nakradli, to jeszcze szpitale się wyremontuje...
Na cały ten bałagan z dlugami wejdzie zarzadca .
Komisarz euro i tyle. Tak.sie skończy 30 letnia próba odzyskania niepodległości.
Było.minelo..
Najważniejszą cechą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest to, że wspólnicy zazwyczaj nie odpowiadają za jej zobowiązania swoim prywatnym majątkiem.
Także tego... można kraść... yyy... przepraszam zarabiać pieniądze