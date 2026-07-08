Kto stworzył patologiczny system pozwalający lekarzowi pracować tysiące godzin?
Oczywiście że lekarze. Często słyszymy że "to nie wina lekarzy, tylko systemu" tymczasem okazuje się, że to Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy stworzył ten system, kiedy Naczelna Izba Lekarska broniła patologii nie dopuszczając do przechodzenia lekarzy na etat. Poznaj całą historię!zarobkilekarzy
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Komentarze (41)
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Nie mogłeś znaleźć pracy, bo lekarze aktywnie poprzez korupcję walczą z konkurencją. Lekarzowi jest lepiej robić 400-500 godzin miesięcznie, niż wrócić do domu po 8h i zarobić tylko za 200h w miesiącu... Jednym słowem - koledzy po fachu cię wykiwali jednocześnie budując i wzmacniając mury swoich patologicznych fortec wysokich zarobków.
jestem anestezjologiem. Jak szukalem swego czasu w PL to po pierwsze nagle sie okazywalo ze nie ma jednak zainteresowania, bo maja obsady dyzurowe i nie jestem nikomu potrzebne. Chocby mieli popadac na pysk to nie zrezygnuja - dyzurek wezma ale nikogo wiecej. Odnioslem wiele razy wrazenie ze ogloszenia sa od czapy - po to tylko aby nikogo nie zatrudnic i zeby mozna bylo zrobic odpowiednie stawki kontraktowe na b2b
a na b2b
Nie mogłeś znaleźć pracy, bo lekarze aktywnie poprzez korupcję walczą z konkurencją. Lekarzowi jest lepiej robić 400-500 godzin miesięcznie, niż wrócić do domu po 8h i zarobić tylko za 200h w miesiącu... Jednym słowem - koledzy po fachu cię wykiwali jednocześnie budując i wzmacniając mury swoich patologicznych fortec wysokich zarobków.
W Polsce chca na B2B. Panstwowa Inspekcja Pracy ma polityczunie najprawdopodobniej zakaz kontroli w szpitalach bo inaczej system by sie dawno zawalil.
Jak zwykle: SOCJALIZM - TAK, WYPACZENIA - NIE.
Nie. System tworzący możliwość wynoszenia z zakładu pracy czego popadnie, rozkradania środków, przerzucania odpowiedzialności w próżnię itp. nazywa się gospodarką socjalistyczną a nie Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Lekarzy, który jest jedynie elementem d--y którą stworzyła dymokracja a w której muszę z wami siedzieć.
To co próbujecie zrobić to standardowa próba zrzucenia z siebie