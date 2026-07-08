gadanie bzdur.



jestem anestezjologiem. Jak szukalem swego czasu w PL to po pierwsze nagle sie okazywalo ze nie ma jednak zainteresowania, bo maja obsady dyzurowe i nie jestem nikomu potrzebne. Chocby mieli popadac na pysk to nie zrezygnuja - dyzurek wezma ale nikogo wiecej. Odnioslem wiele razy wrazenie ze ogloszenia sa od czapy - po to tylko aby nikogo nie zatrudnic i zeby mozna bylo zrobic odpowiednie stawki kontraktowe na b2b



a na b2b Pokaż całość