Mireczki, temat krótki. ktoś się z waszych rodzinach ostatnio z tym spotkał ? Ja po rozmowach ze znajomymi znowu wypłynął ten sam rzyg: sytuacja ma się dobrze i w publicznych szpitalach dalej bezczelnie przyjmują w tych samych godzinach komercyjnie w prywatnych gabinetach.
Ty czekasz na SOR-ze 6 godzin, NFZ płaci mu grubą kasę z naszych podatków, a gość w tym samym czasie kasuje po 150 zł za prywatną wizytę obok. No czyste eldorado.
Skończmy z tym. Mam pomysł na prostą stronę (w stylu „Zgłoś parkowanie”).Jak to widzę, żeby było bezpiecznie i bez użerania się z RODO:Strona NIE publikuje danych w sieci (żeby lekarze nie straszyli pozwami o zniesławienie).Działa jako anonimowy generator skarg. Wpisujesz: szpital, oddział, nazwisko, datę i godzinySystem automatycznie wysyła oficjalne, podparte paragrafami pismo prosto do NFZ i Rzecznika Praw Pacjenta , lub jeszcze jakiegoś kanału zero jako zgłoszenie od sygnalisty.Zalejemy ich konkretami, to dyrektorzy szpitali i NFZ w końcu zaczną trzepać Sam nie mam skilli,
Komentarze (17)
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system jest do zaorania i postawienia od nowa. Zacznijmy od kształcenia i uwolnienia zawodu. Co to k---a ma być, że lekarze decydują ile ma być ich na rynku?
Szpital Kopernika w Łodzi, Naświetlania, każdy poszczególny lekarz 👍
to twoja wina
NIECH JADĄ. ʕ•ᴥ•ʔ
@twixster: tylko w polsce ktoś może gloryfikować łamanie prawa i bezczelne dorobkiewiczostwo i jeszcze myśleć że powiedział coś inteligentnego - takich trzeba od razu do rzecznika praw konsumenta, do ordynatora oraz do pipu i skończy się ta pazerność - przy okazji mogliby sprawdzić ip ludzi