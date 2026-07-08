Zaradność i kasa to jedyne, co realnie zmienia wynik, a nie jakieś portaliki. Przecież to oczywiste, że jak zapłacisz, to dostaniesz usługę, a nie będziesz czekał jak reszta. Jeśli ktoś jest na tyle ogarnięty, że umie to obejść i zarobić, to tylko pogratulować. Pretensje do systemu, a nie do lekarza, że ogarnął jak spieniężyć swój czas i wiedzę. Czas to pieniądz, a komfort nie jest za darmo, kto tego nie rozumie, niech Pokaż całość