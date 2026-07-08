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Wystarczy sobie popatrzeć jak ciezko znaleźć fachowca, który nie s-------i roboty, mechanika któremu mozna zaufać czy fryzjera idąc do którego nie martwisz sie, ze bedziesz wyglądać jak bezdomny ananas.Większośc osob na swojej dzialalnosci zostala tam zepchnieta potrzeba przetrwania, bo nie byli zdolni do utrzymania pracy na