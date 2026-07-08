Ponad 800 tys. polskich firm zawiesiło działalność. To 15 proc. całości
Zawieszone firmy stanowią już 15,3 proc. podmiotów w REGON. Jest ich 842 tys. Liczba firm jednak rośnie - w czerwcu zarejestrowano 29,3 tys. nowych podmiotów, a wyrejestrowano 15,9 tys.zwyklychlopakszary
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Komentarze (31)
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Wystarczy sobie popatrzeć jak ciezko znaleźć fachowca, który nie s-------i roboty, mechanika któremu mozna zaufać czy fryzjera idąc do którego nie martwisz sie, ze bedziesz wyglądać jak bezdomny ananas.
Większośc osob na swojej dzialalnosci zostala tam zepchnieta potrzeba przetrwania, bo nie byli zdolni do utrzymania pracy na
Zaś trzeba załatwiać formalności, remanent końcowy zrobić, kasę fiskalną likwidować. Same problemy a tak wisi sobie działalność do usranej śmierci.