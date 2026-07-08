"Młodym lekarzom wystarczyłyby dwie średnie krajowe"
Mamy europejskie zarobki, nie mamy europejskiego systemu, to jest ogromny problem, który dzisiaj widzę - mówił szef NILEndrula83
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Mamy europejskie zarobki, nie mamy europejskiego systemu, to jest ogromny problem, który dzisiaj widzę - mówił szef NILEndrula83
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Komentarze (40)
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Pokażcie mi drugi zawód gdzie bez realnego doświadczenia zawodowego dostaniesz na start 2 średnie krajowe gwarantowane ustawą za sam fakt ukończenia studiów i rocznego stażu zawodowego.
No nie
Tym bardziej, że teraz średnia to ~9k brutto, więc każdy świeżak by chciał dostać 18k brutto za nic ¯\(ツ)/¯
@bartosz325: nie ze mną te numery, Brunner ( ͡° ͜ʖ ͡° )つ──☆*:・ﾟ
@DerMitteleuropaer: jakby miał trudniejsze studia i uczył się tyle co lekarz, to pewnie zarabiałby więcej (╭☞σ ͜ʖσ)╭☞
A przynajmniej mógłby łączyć zawód profesora z prywatną praktyką i publicznymi przychodniami: https://wykop.pl/wpis/86852613/jak-ci-sie-nie-podoba-w------y-w-kosmos-cennik-kto#297544649
edit: niestety nie ma terminów, więc nie wiem czy publiczne placówki są czy nie są do odpłatnej rezerwacji na znanym lekarzu xD
Robienie specjalizacji jest jak oddanie na służbę do feudalnego pana, który ma nad tobą całkowitą władzę przez wiele lat.
To jest dużo gorsze od zaależości w wojsku czy w innych zamkniętych środowiskach.
Później taki upodlony lekarz ma zmiany w psychice i sam zostaje psychopatą.