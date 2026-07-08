Mam akurat w rodzinie młodego kończącego studia medyczne i to jest system mafijny na tak wielu poziomach, że wymaga całkowitego zaorania.

Robienie specjalizacji jest jak oddanie na służbę do feudalnego pana, który ma nad tobą całkowitą władzę przez wiele lat.

To jest dużo gorsze od zaależości w wojsku czy w innych zamkniętych środowiskach.

Później taki upodlony lekarz ma zmiany w psychice i sam zostaje psychopatą.