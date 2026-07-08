Czemu w Polsce dalej lekarze są święci i sporo ludzi w tym rządzących ma z tym zawodem relacje "chłop pańszczyźniany - magnat"? To nie są nadludzie, a ten zawód to nie jakaś mistyczna wiedza nieosiągalna dla zwykłego człowieka. Jeśli coś robisz zle to szukaj innego zawodu i tyle. Tu ewidentnie gość się kompletnie na robocie nie zna i robi to co mu pierwsze do głowy przyjdzie...