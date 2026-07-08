Śmierć 19-latki w karetce - sekcja potwierdza zarzuty wobec lekarza
Są wyniki sekcji zwłok 19-letniej Oliwii: wyszła z wypadku bez szwanku, ale do szpitala dojechała z obrzękiem mózgu po niewłaściwe udzielonej pomocy przez lekarza. Szpital nie widzi uchybień, co innego mówią wyniki sekcji zwłok, które potwierdzają zarzuty rodziców wobec lekarza.Kismeth
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 29
- Odpowiedz
Komentarze (29)
najlepsze
lekarz nie odpowiada
polityk nie odpowiada
prokurator nie odpowiada
tylko polak szarak za wszystko zawsze odpowiada i jest dojeżdżany
lol
Zakop za samą formę