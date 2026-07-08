Windows zapamiętuje więcej, niż wielu sądzi. Sprawa 19-letniego hakera pokazuje
Aresztowanie i ekstradycja 19-letniego Estończyka Petera Stokesa, oskarżanego w USA o cyberprzestępstwa, ponownie rozpaliły dyskusję o telemetrii Windowsa. Według dokumentów sprawy FBI miało uzyskać od Microsoftu dane telemetryczne, w których znalazł się identyfikator GDID, czyli Global Device Identpixel-nerd
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Także ten ( ͡° ͜ʖ ͡
Po takim poście jak tu widzę że to jednak był scam. Może wszystkie posty przychylne Ukrainie to scam? Ale któż by tak scamował? Jacy scammerzy są najbardziej popularni?