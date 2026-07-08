Aresztowanie i ekstradycja 19-letniego Estończyka Petera Stokesa, oskarżanego w USA o cyberprzestępstwa, ponownie rozpaliły dyskusję o telemetrii Windowsa. Według dokumentów sprawy FBI miało uzyskać od Microsoftu dane telemetryczne, w których znalazł się identyfikator GDID, czyli Global Device Ident