Ach, czyli jakbym poszedł do pośrednika kredytowego, który obsługuje wszystkie, albo większość banków w Polsce i sprawdził zdolność kredytową we wszystkich lub większości banków w Polsce, to na koniec by się okazało, że nie mam żadnej, bo miałem czelność zbadać rynek przed podjęciem krytycznej z punktu widzenia finansów, decyzję (co obniżyło mój scoring)? Ja p------e :D



A na deser BIK, który jest PRYWATNĄ instytucją, należącą do banków i do związku banków polskich. Pokaż całość