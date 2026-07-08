Gruba akcja UOKiK. Przeszukania w BIK, ING i mBanku. Grożą im miliardowe kary
Porównujesz oferty hipotek w kilku bankach, aby wybrać tę najtańszą? Paradoksalnie, Twoja rynkowa czujność mogła stać się Twoim największym wrogiem. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszedł właśnie z asystą policji do siedzib kluczowych graczy sektora finansowego. Urzędnicy sprawdzają, czy wieFXMAG
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Komentarze (62)
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@Sebja:
ladna
mBank, ING i Esrte (dawniej Satander).
A na deser BIK, który jest PRYWATNĄ instytucją, należącą do banków i do związku banków polskich.
Państwo z dykty się psuje? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Może nawet zacznę ich szanować. Zobaczymy jakie będą skutki realne.