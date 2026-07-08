No ale ma rację.

Po pierwsze regulacje w krajach zachodu.



W Szwajcarii nie wolno pracować prywatnie, jeśli nie pracowało się minimum 3 lat w szpitalach szwajcarskich kształcących rezydentow.



A jak już się dostanie lokalne Berufsausübungbewilligung to nie ma jak w Polsce ze sobie wymyślimy za ile pracujemy. Jest wszystko wycenione każda procedura każda minutą rozmowy z pacjentem etc. Pokaż całość