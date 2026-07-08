Jak chcesz zarabiać duże pieniądze wracaj do Polski. Lekarze wracaja z zagranicy
Parę osób z Polski powiedziało mi kiedyś: "Jak chcesz zarabiać duże pieniądze, wracaj do Polski". I trochę tak jest. Przez sposób skonstruowania systemu można dzisiaj w Polsce zarobić dużo większe pieniądze niż w wielu innych krajach Europy przyznaje dr Antoni Gostyński, polski dermatolog pracujDorodny_Wieprz
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
Po pierwsze regulacje w krajach zachodu.
W Szwajcarii nie wolno pracować prywatnie, jeśli nie pracowało się minimum 3 lat w szpitalach szwajcarskich kształcących rezydentow.
A jak już się dostanie lokalne Berufsausübungbewilligung to nie ma jak w Polsce ze sobie wymyślimy za ile pracujemy. Jest wszystko wycenione każda procedura każda minutą rozmowy z pacjentem etc.
@lorafenus: już od wielu lat to nieaktualne. Wielu obcokrajowców rywalizuje o to
Derma coz...
Każdy, komu daje się opcję wzięcia zapomogi, dofinansowania czy innych pieniędzy, weźmie te pieniądze.
Każdy, komu da się opcję legalnego uniknięcia płacenia podatku, składki czy innej opłaty, skorzysta z takiej opcji.
To nie dane grupy społeczne są złe. To system jest s---------y do szpiku kości.
Lepszym przykładem łamania zasad są lekarze, którzy jednocześnie "pracują" w 3 szpitalach.
To jest jedyne rozwiązanie tej patologii.
Clue makiaveliczne rzadu jest takie, ze oni tam wierza, ze jak sie wyprodukuje 10000000000 absolwentow e^medycyny na uniwersytecie medycznym w Murzasichle to oni pokornie na kazdych warunkach pojda robic geriatrie anestezjologie etc.
A najprawdopodobniej bedzie jak w DE czy GR - pojda poza zawod
Tego chcemy, co nie ?